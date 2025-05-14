Старый Владимирский некрополь

На старом кладбище нашла отражение практически вся история города Владимира. Здесь погребены не только коренные жители города, но и уроженцы многих областей и краев страны, волей судьбы заброшенные на Владимирскую землю.
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