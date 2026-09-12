Бастрыкин взял на контроль дело упавшего с крыши рабочего в Новосибирске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал информацию о расследовании происшествия в Новосибирской области, в результате которого пострадал мужчина, упавший с крыши.
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