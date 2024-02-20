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Пронедра

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Сергей Суровикин исключен из наблюдательного совета «Роскосмоса» по решению Путина

Сергей Суровикин исключен из наблюдательного совета «Роскосмоса» по решению Путина

Сергей Суровикин исключен из наблюдательного совета «Роскосмоса» по решению Путина Евгения КомароваСергей Суровикин, ранее возглавлявший российские Воздушно-космические силы, исключается из состава наблюдательного совета «Роскосмоса».

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