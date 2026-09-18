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Эксперты назвали причины выхода медведей к людям

Эксперты назвали причины выхода медведей к людям

С начала 2026 года случаи нападения медведей на людей серьезно участились: известно как минимум о восьми погибших, а только с 17 августа по 3 сентября трое человек погибли и еще 12 пострадали .

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