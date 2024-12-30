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В Германии введен частичный запрет на использование пиротехники в новогоднюю ночь

В Германии введен частичный запрет на использование пиротехники в новогоднюю ночь

В Германии введен частичный запрет на использование пиротехники в новогоднюю ночь. Министр внутренних дел Нэнси Фезер подчеркнула важность обеспечения мирного празднования и предупреждала о жестких мерах со стороны органов безопасности в случае насилия и беспорядков.

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