В Германии введен частичный запрет на использование пиротехники в новогоднюю ночь. Министр внутренних дел Нэнси Фезер подчеркнула важность обеспечения мирного празднования и предупреждала о жестких мерах со стороны органов безопасности в случае насилия и беспорядков.