В Германии введен частичный запрет на использование пиротехники в новогоднюю ночь. Министр внутренних дел Нэнси Фезер подчеркнула важность обеспечения мирного празднования и предупреждала о жестких мерах со стороны органов безопасности в случае насилия и беспорядков.
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