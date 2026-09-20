На Урале закрылись избирательные участки

В Уральском федеральном округе в 20:00 закрылись избирательные участки. Данные по явке избирателей станут известны немного позже.
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