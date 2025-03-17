Свердловский суд: 16 лет за госизмену бывшему сотруднику «Уралвагонзавода»

Свердловский областной суд подтвердил приговор Данилу Мухаметову, экс-сотруднику «Уралвагонзавода», осуждённому на 16 лет за продажу чертежей ВСУ, а также Виктории Мухаметовой, получившей 12,5 лет за государственную измену.