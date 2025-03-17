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Царьград

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Свердловский суд: 16 лет за госизмену бывшему сотруднику «Уралвагонзавода»

Свердловский суд: 16 лет за госизмену бывшему сотруднику «Уралвагонзавода»

Свердловский областной суд подтвердил приговор Данилу Мухаметову, экс-сотруднику «Уралвагонзавода», осуждённому на 16 лет за продажу чертежей ВСУ, а также Виктории Мухаметовой, получившей 12,5 лет за государственную измену.

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