Александр Медведев: «В связи со спекуляциями про уход Вендела на Кудыкины горы сообщаю: это ключевой игрок «Зенита», переговоров о трансфере нет»

Ранее на сайте «Футбол на Куличках» со ссылкой на бразильского инсайдера Жоао ван Бойсена появилась информация о том, что Вендел в зимнее трансферное окно может оказаться в «Ботафого» или «Палмейрасе», которые уже вступили в переговоры с «Зенитом» по поводу трансфера полузащитника.