НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

162 подписчика

Александр Медведев: «В связи со спекуляциями про уход Вендела на Кудыкины горы сообщаю: это ключевой игрок «Зенита», переговоров о трансфере нет»

Ранее на сайте «Футбол на Куличках» со ссылкой на бразильского инсайдера Жоао ван Бойсена появилась информация о том, что Вендел в зимнее трансферное окно может оказаться в «Ботафого» или «Палмейрасе», которые уже вступили в переговоры с «Зенитом» по поводу трансфера полузащитника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх