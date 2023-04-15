США оставили Европу без гарантий по газовым поставкам

После введения энергетических санкций против России и отказа ряда стран ЕС от поставок российского топлива основным поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европу стали США.
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