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США оставили Европу без гарантий по газовым поставкам

США оставили Европу без гарантий по газовым поставкам

После введения энергетических санкций против России и отказа ряда стран ЕС от поставок российского топлива основным поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европу стали США.

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