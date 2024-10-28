ФСБ пресекла попытку вооруженного прорыва наемников ВСУ через границу РФ: главное за сутки

МОСКВА, 28 октября, ФедералПресс. Иностранные наемники ВСУ попытались прорваться в Брянскую область в районе населенного пункта Манев, жители украинских Сум вышли на митинг с требованием демобилизации родственников, а в офисе Зеленского рассказали, когда пройдут президентские выборы.