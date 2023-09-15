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Autumn Classic International. Малинин, Аймо, Ямамото, Цзинь Боян, Мемола, Гоголев представят короткие программы

Autumn Classic International. Малинин, Аймо, Ямамото, Цзинь Боян, Мемола, Гоголев представят короткие программы

ISU Challenger Autumn Classic International Монреаль, Канада Мужчины Короткая программа Начало – 17.45 по московскому времени.

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