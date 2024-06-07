15 июля пушки замолчат: План нового перемирия уже готов?

Юрий Астахов понадобилась очередная передышка для ВСУ. Мы это проходили в Минске. Даже при присутствии РФ на этом сборище, верить этим подлым лжецам нельзя!

ИМ Ильдус Мамлеев Брехня, Россия на это точно не пойдёт! Это всё хохлятские хотелки, с подачи британцев, не более!