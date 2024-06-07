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15 июля пушки замолчат: План нового перемирия уже готов?

15 июля пушки замолчат: План нового перемирия уже готов?

Бывший соратник Зеленского рассказал об условиях "нового перемирия", которое обсуждали США, Китай, Россия и Франция.

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Комментарии
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Юрий Астахов
понадобилась очередная передышка для ВСУ. Мы это проходили в Минске. Даже при присутствии РФ на этом сборище, верить этим подлым лжецам нельзя!
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1 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Брехня, Россия на это точно не пойдёт! Это всё хохлятские хотелки, с подачи британцев, не более!
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1 час.
Виктор Луговой
Цель данной идеи - попытка дематериализовать нашу мотивацию на СВО, по всей видимости... Шобы мы представили себе, каково это - замолчавшие пушки, - и, что называется, &quot;и вдруг огромная усталость стальные плечи облегла&quot;. А дальше - надежда на то, что у нас мотивация покончилась, а у хiхлiв, наоборот, возникла из пеплу...
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4 мин.

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