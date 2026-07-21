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Дементьев о Брылине в минском «Динамо»: «Я очень позитивно отреагировал на назначение. В один прекрасный день ему нужно было выходить на уровень главного тренера. Видимо, этот момент наступил»

Хоккейный агент Алексей Дементьев высказался о назначении  Сергея Брылина на пост главного тренера минского « Динамо ».

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