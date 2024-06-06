Культуромания
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Культуромания

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Рамка для фотографий императрицы Марии Федоровны установила рекорд на торгах Heritage Auctions

Рамка для фотографий императрицы Марии Федоровны установила рекорд на торгах Heritage Auctions

Инкрустированная бриллиантами и украшенная эмалью бовенитовая рамка для фотографий в форме яйца фирмы Фаберже, принадлежавшая императрице Марии Федоровне, установила рекорд на русских торгах американского аукционного дома Heritage Auctions.

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