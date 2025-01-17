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Крещенский сочельник: история, традиции и правила поведения на Богоявление

Крещенский сочельник: история, традиции и правила поведения на Богоявление

Крещенский сочельник: история, традиции и правила поведения на Богоявление Ирина ВальковаКрещенский сочельник — один из важнейших дней в православной традиции, который предшествует празднику Богоявления.

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