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Семак рассказал, чего ждет от матча «Зенита» с «Црвеной Звездой»

Семак рассказал, чего ждет от матча «Зенита» с «Црвеной Звездой»

Сергей Семак высказался о грядущем матче второго тура Кубка Pari Премьер с «Црвеной Звездой». Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча второго тура Кубка Pari Премьер, в котором его команда встретится с «Црвеной Звездой».

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