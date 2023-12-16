МО: ВС РФ уничтожили более 250 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук выступил с заявлением о том, что российские военнослужащие сумели уничтожить на Краснолиманском направлении боле 250 участников украинских формирований.
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