Берегите сердце. Врачи рассказали, как предупредить инфаркт и инсульт

29 сентября – Всемирный день сердца. В это время во многих странах проводятся различные мероприятия для того, чтобы повысить осведомлённость людей о профилактике, причинах, последствиях сердечно-сосудистых заболеваний и сократить смертность от них.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии