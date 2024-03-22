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Судебные иски против Apple сократили капитализацию компании на $113 млрд Компан...

Судебные иски против Apple сократили капитализацию компании на $113 млрд Компан...

Судебные иски против Apple сократили капитализацию компании на $113 млрдКомпании Apple в последнее время пришлось столкнуться с пристальным вниманием со стороны регуляторов по обе стороны Атлантического океана, судебные иски грозят ей многомиллиардными штрафами и нервируют инвесторов, поэтому котировки акций Apple вчера упали на 4,1 %, сократив капитализацию компании на $113 млрд.

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