Фото российской чемпионки Ромашиной поместили на баннер чемпионата мира

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина в своем Telegram-аккаунте поделилась фотографией - ее изображение поместили на баннер юниорского чемпионата мира в Лиме (Перу) по синхронному плаванию.
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