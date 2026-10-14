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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Житель Горно-Алтайска с судимостью напал на супругу в присутствии ребенка

Житель Горно-Алтайска с судимостью напал на супругу в присутствии ребенка

Во время конфликта мужчина несколько раз ударил жену кулаком В Горно-Алтайске 38-летнего местного жителя подозревают в угрозе убийством собственной супруге.

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