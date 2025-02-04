Дюков прокомментировал грубые слова Кокорина в адрес чемпионата России

Форвард раскритиковал турнир за низкий уровень Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался про заявление бывшего игрока петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Александра Кокорина об уровне чемпионата России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии