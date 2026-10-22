Россия и США договорить продолжать диалог, это главное решение встречи в Санкт-Петербурге. Об этом 22 октября сообщил спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.