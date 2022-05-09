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Венгрия и Словения подали заявку на проведение ЧМ по хоккею 2023 года, который IIHF отобрала у Санкт-Петербурга

Венгрия и Словения подали заявку на проведение ЧМ по хоккею 2023 года, который IIHF отобрала у Санкт-Петербурга

Федерации хоккея Венгрии и Словении подали совместную заявку на проведение чемпионата мира 2023 года, который изначально должен был пройти в Санкт-Петербурге.

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