Франция в огне, или: А кто это сделал? Судя по выступлениям французских политиков, их дорогая Франция находится под ударом мощного Альянса из Соединенных Штатов, России, Китая, Ирана, Алжира, Азербайджана и Израиля.
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