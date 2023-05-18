Роман Яковлев высказался о своём участии в выборах губернатора Новосибирской области

Окончательное решение об участии Романа Яковлева в выборах главы региона примет ЦК КПРФ.В среду, 17 мая, в новосибирских СМИ появилась информация, что на предстоящих выборах губернатора области КПРФ будет представлена в лице Романа Яковлева.