Царьград

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Роман Яковлев высказался о своём участии в выборах губернатора Новосибирской области

Роман Яковлев высказался о своём участии в выборах губернатора Новосибирской области

Окончательное решение об участии Романа Яковлева в выборах главы региона примет ЦК КПРФ.В среду, 17 мая, в новосибирских СМИ появилась информация, что на предстоящих выборах губернатора области КПРФ будет представлена в лице Романа Яковлева.

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