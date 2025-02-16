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Биатлонистка Зайцева: Международный союз биатлонистов действует по чужой указке

Биатлонистка Зайцева: Международный союз биатлонистов действует по чужой указке

Решение вопроса участия российских спортсменов в международных соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) зависит от политических событий и от того, когда организации дадут соответствующее указание.

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