Биатлонистка Зайцева: Международный союз биатлонистов действует по чужой указке

Решение вопроса участия российских спортсменов в международных соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) зависит от политических событий и от того, когда организации дадут соответствующее указание.
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