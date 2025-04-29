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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Колорадо» в одном поражении от вылета из Кубка Стэнли – «Даллас» повел 3-2 в серии. «Эвеланш» котировались фаворитами турнира перед плей-офф

«Колорадо» в одном поражении от вылета из Кубка Стэнли – «Даллас» повел 3-2 в серии. «Эвеланш» котировались фаворитами турнира перед плей-офф

«Колорадо» проиграл «Далласу» (2:6) в пятой игре серии первого раунда Кубка Стэнли. «Эвеланш» находятся в шаге от вылета из плей-офф НХЛ – «Даллас» повел 3-2 в серии.

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