Бывший инженер VW построил экстремальный гоночный пикап с подвижными крыльями

Американский инженер и дизайнер Джо Скарбо, известный участием в проекте Volkswagen Motorsport по превращению Touareg в ралли-рейдовый болид для гонки Baja 1000, представил свое главное творение — Scarbo SV Rover.
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