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Петербургский гендиректор "откупился" от уголовного дела за 417 млн рублей

Петербургский гендиректор "откупился" от уголовного дела за 417 млн рублей

Гендиректору петербургской организации пришлось выплатить 417 млн рублей в счет долга перед налоговой.

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