Акушерка высказалась о красноярских роддомах и сравнила Россию и Африку

Екатерина Глок — акушерка с 18-летним стажем. Много лет она проработала в Черногорском межрайоннном родильном доме, совместно с главврачом открыла там палату домашнего типа, куда красноярки буквально устроили паломничество ради водных родов.
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