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Motorola показала магнитную зарядку Moto Snap мощностью до 30 Вт на IFA 2026

Motorola показала магнитную зарядку Moto Snap мощностью до 30 Вт на IFA 2026

Компания Motorola представила на выставке IFA 2026 новое беспроводное зарядное устройство Moto Snap. Новинка выполнена в магнитном формате и поддерживает актуальный стандарт Qi2.

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