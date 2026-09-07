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Появились новые кадры батальных сцен из экранизации «Войны и мира» Сергея Урсуляка

Появились новые кадры батальных сцен из экранизации «Войны и мира» Сергея Урсуляка

Для батальных сцен в Тульской области построили декорации, засеяли 200 гектаров поля и изготовили более 700 костюмов.

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