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Индия увеличивает закупку нефти у России: почему это выгодно

Индия увеличивает закупку нефти у России: почему это выгодно

Индия отказалась поддержать антироссийские санкции и не прогадала. Пока запад и примкнувшие к нему некоторые азиатские страны объявляли санкции, Индия выразила готовность увеличить закупку ресурсов у России, пишет Akharin Khabar.

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