Сенатор Карасин: США должны воздействовать на психологию киевского режима

США после разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа должны перестать передавать оружие Киеву и начать воздействовать на психологию режима, который «обостряет игру».
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