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Трамп не мог поверить, что запасы ударных ракет и ЗУР на крайне низком уровне

Трамп не мог поверить, что запасы ударных ракет и ЗУР на крайне низком уровне

Согласно данным The New York Times, вице-президент США Джей Ди Вэнс весной и летом лично связывался с американскими военачальниками на Ближнем Востоке, в Европе и Азии, чтобы получить их «откровенные» оценки состояния запасов вооружений.

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