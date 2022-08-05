Аргументы недели

98 242 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Белецкий
    Никогда не нравился этот урод, постоянно строящего из себя псевдоиндийского "гуру", со своими "козлиными" завываниями...Журналист Михаил ...
  • Аскольд Конович
    Жалко мужика!🤝Арест в Крыму вла...
  • Людмила Свириденко
    14 против 70 - это несерьёзно, это действительно просто брызги)))!Политолог Бальбек...

Глава Госдепа США Блинкен назвал реакцию Китая на визит Нэнси Пелоси на Тайвань «вопиюще провокационной»

Глава Госдепа США Блинкен назвал реакцию Китая на визит Нэнси Пелоси на Тайвань «вопиюще провокационной»

Руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен назвал «вопиюще провокационной» реакцию Пекина на посещение Тайваня спикером нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх