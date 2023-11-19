Соединенные Штаты и Евросоюз предпримут попытки различными способами сместить наотрез отказывающегося сесть за стол переговоров с Россией президента Украины Владимира Зеленского, чтобы вызвать внутриполитический кризис в республике и приблизить победу РФ.