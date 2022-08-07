Эстонский политик заявил, что бить по русским надо в правильное время

Для антирусских действий, предпринимаемых в Эстонии, будь то снос памятников или уничтожение образования на родном языке, необходимо выбирать верный момент, заявил кандидат на пост председателя Центристской партии Яан Тоотс, 7 августа сообщает ERR.
Для антирусских действий, предпринимаемых в Эстонии, будь то снос памятников или уничтожение образования на родном языке, необходимо выбирать верный момент, заявил кандидат на пост председателя Центристской партии Яан Тоотс, 7 августа сообщает ERR.
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