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Эстонский политик заявил, что бить по русским надо в правильное время

Эстонский политик заявил, что бить по русским надо в правильное время

Для антирусских действий, предпринимаемых в Эстонии, будь то снос памятников или уничтожение образования на родном языке, необходимо выбирать верный момент, заявил кандидат на пост председателя Центристской партии Яан Тоотс, 7 августа сообщает ERR.

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