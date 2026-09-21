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Ирина Волк выступит на гала-шоу «Имена России» в Кремле

Ирина Волк выступит на гала-шоу «Имена России» в Кремле

Официальный представитель МВД России Ирина Волк выступит в Государственном Кремлёвском дворце на гала-шоу международного фестиваля-конкурса «Имена России».

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