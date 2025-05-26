Анюков заявил, что «Зенит» сам упустил чемпионство

Он также похвалил «Краснодар» Тренер петербургского «Зенита» Александр Анюков прокомментировал итоги минувшего сезона, в котором клуб из Северной столицы впервые за семь лет не стал чемпионом России, уступив титул «Краснодару».
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