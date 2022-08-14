Экспансия безжалостного убийцы: как кошки захватили мир

Кошки могут быть очень ласковыми, но за безобидной внешностью прячется древний хищник, готовый убить не раздумывая Рядом с нами живут существа, проигнорировавшие несколько тысяч лет эволюции, но мы продолжаем любить их, даже не задумываясь об этом.