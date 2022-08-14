Экспансия безжалостного убийцы: как кошки захватили мир

Кошки могут быть очень ласковыми, но за безобидной внешностью прячется древний хищник, готовый убить не раздумывая Рядом с нами живут существа, проигнорировавшие несколько тысяч лет эволюции, но мы продолжаем любить их, даже не задумываясь об этом.
Кошки могут быть очень ласковыми, но за безобидной внешностью прячется древний хищник, готовый убить не раздумывая Рядом с нами живут существа, проигнорировавшие несколько тысяч лет эволюции, но мы продолжаем любить их, даже не задумываясь об этом.
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