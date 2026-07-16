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Авторадио

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Автоэксперт объяснил рост спроса на немецкий премиум

Россияне стали заметно чаще покупать новые автомобили немецких премиальных марок. По данным исследований, в первой половине года в стране реализовали почти 18 с половиной тысяч машин Audi, Mercedes-Benz и BMW.

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