Автоэксперт объяснил рост спроса на немецкий премиум

Россияне стали заметно чаще покупать новые автомобили немецких премиальных марок. По данным исследований, в первой половине года в стране реализовали почти 18 с половиной тысяч машин Audi, Mercedes-Benz и BMW.
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