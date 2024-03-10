Будет вкусно
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Будет вкусно

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  • Run Николаева
    У нас в деревне о куркуме не слышали :) Но рецепты хорошие.Деревенская, со ш...
  • Сергей ГряZнов
    Единственный рецепт аджики - это рецепт № 5. Да и то это получается "детская", слабенькая аджика для тех, кто не люби...Рецепты аджики из...
  • Tatyana Maranjyan
    А почему детям что то сладенькое? Зачем приучать к сахару? Чтобы потом бороться с этим нездоровым пристрастием? А адж...Рецепты аджики из...

Рецепты аджики из овощей и фруктов: остро и вкусно!

Рецепты аджики из овощей и фруктов: остро и вкусно!

Каждая женщина знает вкусовые пристрастия всех членов семьи. И к каждому она найдет подход. Для детей — вкусная выпечка к чаю, а вот для мужа на столе всегда должно быть что-нибудь остренькое.

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Комментарии
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TM
Tatyana Maranjyan
А почему детям что то сладенькое? Зачем приучать к сахару? Чтобы потом бороться с этим нездоровым пристрастием? А аджика и здоровее и вкуснее, лучше детей приучать к аджике, а не к выпечке
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23 час.
Сергей ГряZнов
Единственный рецепт аджики - это рецепт № 5. Да и то это получается &quot;детская&quot;, слабенькая аджика для тех, кто не любит острую. Горького перца не существует в природе. Я бы, все-таки, брал существующий острый перец. Остальное - это рецепты фруктово-овощных соусов.
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21 час.

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