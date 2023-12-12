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Банки и мобильные операторы Украины заявили о масштабной кибератаке: кто виноват

Банки и мобильные операторы Украины заявили о масштабной кибератаке: кто виноват

Часть Украины осталась без мобильной связи, не работают банкоматы.Банки и мобильные операторы Украины заявили о масштабной кибератаке, которая разрушила IТ-инфраструктуру, часть страны осталась без мобильной связи, до настоящего времени не работают многие банкоматы и платежные терминалы.

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