СЦКК ДНР: украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Горловку

Украинские войска утром в воскресенье сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).