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СЦКК ДНР: украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Горловку

СЦКК ДНР: украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Горловку

Украинские войска утром в воскресенье сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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