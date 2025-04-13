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Песков: Российско-американский диалог требует терпения, но есть прогресс

Песков: Российско-американский диалог требует терпения, но есть прогресс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о положительных изменениях в российско-американском диалоге, подчеркнув необходимость терпения и значительных усилий от обеих сторон.

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