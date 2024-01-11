Москвичи выбрали любимые объекты на ВДНХ

Сергей Собянин рассказал, как изменилась главная выставка за год Более 220 тысяч москвичей приняли участие в голосовании по выбору любимых павильонов, фонтанов и исторических входов ВДНХ в проекте «Активный гражданин».
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