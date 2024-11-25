Более 20 самолетам пришлось сесть в других городах Турции из-за ЧП на Superjet

ЧП на Sukhoi Superjet в Анталье привело к тому, что свыше 20 самолетов приземлились в других местах.Из-за пожара на Sukhoi Superjet 100 в турецкой Анталье многим самолетам, пришлось искать альтернативу для приземления.
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