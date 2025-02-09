 В Сочи стараются наладить стабильное водоснабжение горных районов

В Сочи стараются наладить стабильное водоснабжение горных районовВ Сочи стараются наладить бесперебойное водоснабжение в горных районах, где воду приходится закачивать на высоту при помощи насосных станций подъема воды.
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